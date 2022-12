BoerBurgerBeweging en Partij voor de Dieren doen gooi naar zetels bij waterschapsverkiezingen in regio

Ze zijn daarmee de enige nieuwe namen op de voorlopige lijst van deelnemers aan de stembusgang in maart. ,,Water verbindt boeren en burgers op het platteland”, zo stelt de BBB, die bij de vorige waterschapsverkiezingen in 2019 nog niet bestond. ,,We gaan de bewoners van het platteland in het waterschapsbestuur vertegenwoordigen.”

De PvdD deed eerder al wel mee in een aantal waterschappen, maar wil dat aantal uitbreiden. ,,Het waterschap zet zich in belangrijke mate dienstbaar in voor hengelaars, de landbouw en het bedrijfsleven, invloedrijke gebruikers van de wateren in Nederland”, aldus de partij online. ,,In de uitvoering staat de automatische piloot te veel aan ten koste van maatwerk en ten koste van dieren.”

De deelname van de partijen bij De Dommel en Aa en Maas wordt komende maand overigens pas definitief, wanneer de kandidatenlijsten moeten worden aangeleverd.

Aantal ‘vaste zetels’ wordt teruggeschroefd

Bij de verkiezingen wordt het algemeen bestuur - vergelijkbaar met een gemeenteraad - gekozen. Die tellen een aantal zogeheten ‘geborgde zetels’, die ongeacht de verkiezingsuitslag worden vergeven.

Bij de twee waterschappen in de regio gaat het nu om zeven van de in totaal dertig zetels. Bij De Dommel zijn er drie bestemd voor vertegenwoordigers van de landbouw en elk twee voor het bedrijfsleven en beheerders van natuurterreinen. Bij Aa en Maas is de verhouding 3-3-1.

Dat aantal moet worden teruggebracht naar een totaal van vier per waterschap; twee voor ‘boeren’ en twee voor ‘natuur’. De bedrijfszetels worden geschrapt. Onlangs bezegelde de Eerste Kamer die wetswijziging. Het is wel nog maar de vraag of de verandering al wordt doorgevoerd voor de komende verkiezingen.