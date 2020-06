Boerderij in Zeelst ging verloren na blikseminslag in 1957, hoe verging het de bewoners?

EINDHOVEN Fotograaf Frans van Mierlo liet zijn complete oeuvre na aan het Regionaal Historisch Centrum. Samen met lezers gaat het ED op zoek naar de verhalen achter de foto’s. Weet u meer over de foto? Meld het via foto@rhc-eindhoven.nl

Een boerderij van de familie Verberne in Zeelst brandde in juni 1957 volledig af na een blikseminslag. Wie kan zich dit drama nog herinneren en hoe liep het af met de bewoners? We komen graag in contact met u. Kijk ook op www.rhc-eindhoven.nl of onder dit artikel voor meer foto’s.

Volledig scherm Noodbrug voor scholieren in Maarheeze © Frans van Mierlo

En dan de foto van vorige week. Naar school onder politiebegeleiding. Dat was in de jaren zestig in Maarheeze heel normaal. Niet de hele route maar wel bij de oversteek van rijksweg E9 (de latere A2). Die drukke weg doorsneed het dorp en ongelukkigerwijs woonde de meeste mensen aan de ene kant en stond de Mariaschool aan de andere kant van de weg.

Met de koeien over de snelweg

Jacomien van Meijl (66) uit Asten kan het zich nog goed herinneren. ,,Wij woonde vlak bij de oversteek dus veel kinderen stalden hun fiets bij ons huis. Wachten tot iedereen er was en dan zette de politie de weg af zodat wij konden oversteken.” De brug op de foto kwam er in 1965. Aanleiding volgens Van Meijl was een paar dagen dat het zo mistig was dat de politie alle kinderen terug naar huis had gestuurd. ,,Ze vonden het te gevaarlijk om over te steken. En er gebeurde natuurlijk ook geregeld ongelukken. Als kinderen buiten schooltijd toch de weg overstaken bijvoorbeeld. Wij hadden koeien en als die van de ene naar de andere wei verplaatst werden, moesten we soms ook de weg over. Ieder kind met drie koeien en wachten tot mama riep dat het veilig was.”

Luitenant aan de borrel

Een paar maanden nadat ouders en de school na de mistige dagen aan de bel hadden getrokken, werd de brug uiteindelijk gerealiseerd. Een zogeheten Baileybrug gebouwd door de Genie, de bouw en constructieafdeling van defensie. Jan van Avendonk uit Bladel was destijds dienstplichtig en betrokken bij de bouw. ,,Twee dagen zijn we er mee bezig geweest. Eerst de pilaren en daarna werd met twee kranen de overspanning erop getild.” De bijdrage van Van Avendonk zelf was overigens vrij beperkt, zo geeft hij ruiterlijk toe. ,,Ik was chauffeur en moest de luitenant halen en brengen. Die zat dan in het nabijgelegen wegrestaurant aan een borrel.”

In 1971 ontsnapte Maarheeze nog aan een drama toen de brug geramd werd door een te hoog beladen vrachtauto. Een half uur eerder was een complete klas nog over de brug gegaan maar op het moment van het ongeluk liep er niemand. Geluk bij een ongeluk was dat er een week later al een nieuwe brug werd gebouwd dichter bij de school. Niet veel later werd de E9 dubbelbaans en kwam er een viaduct waardoor de voetgangersbrug overbodig werd.

Volledig scherm Brand in Zeelst na blikseminslag in juni 1957 © Frans van Mierlo

Volledig scherm Brand in Zeelst na blikseminslag in juni 1957 © Frans van Mierlo

Volledig scherm Brand in Zeelst na blikseminslag in juni 1957 © Frans van Mierlo

Volledig scherm Brand in Zeelst na blikseminslag in juni 1957 © Frans van Mierlo

Volledig scherm Brand in Zeelst na blikseminslag in juni 1957 © Frans van Mierlo

Volledig scherm Brand in Zeelst na blikseminslag in juni 1957 © Frans van Mierlo