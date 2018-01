Boeren bezorgen producten straks rechtstreeks aan huis in Eindhoven

Al sinds de jaren tachtig heeft het bedrijf uit Hoogeloon, toen nog van zijn ouders, een winkel op eigen terrein. ,,In die tijd keken mensen daar nog raar van op", vertelt hij. Maar de zogeheten 'korte keten' wint terrein, constateert hij. ,,Mensen willen zien, ruiken en proeven waar hun eten vandaan komt." Soms merkt hij dat in zijn Landwinkel zelfs heel rechtstreeks. Want als de varkens van de Baarschotse boer Ben Bruurs in de lente bij hem in de wei staan, lopen diens hamlappen in Hoogeloon meteen een stuk beter.

Bezorging

De ervaring leert echter ook dat de consument uit de stad niet zomaar even een paar boerderijwinkels afrijdt voor de weekboodschappen. Dus, zo is de gedachte van een groep door de ZLTO ondersteunde boeren, moeten de producten van de boer zelf hun weg naar de stad vinden. Dat gebeurt zelfs al: het Bredase bedrijf Boerschappen bezorgt inmiddels al bij honderden Eindhovense adressen kant-en-klare boodschappenpakketten, rechtstreeks van het platteland. Een webwinkel waarbij de consument zélf kan kiezen of en waar hij zijn volle melk, varkenslapje of asperges bestelt, is er echter nog niet. Enkele eerdere pogingen strandden. Toch ziet de ZLTO in het succes van Boerschappen en het draagvlak van ondernemers voldoende reden om nog een serieuze poging te wagen. ,,Wij komen voor onze pakketten toch al bij de boeren", legt Stijn Markusse van Boerschappen uit. Zijn bedrijf gaat daarom de logistieke kant van het proefproject verzorgen. ,,En we werken al met behoorlijke aantallen bezorgadressen. We hebben dus de mogelijkheden om deze bestellingen erbij te doen."

Kosten

Daar zitten nog wel wat spannende kanten aan, erkennen de betrokken partijen. ,,Een kaas is nog een product met een redelijke prijs", vervolgt Ansems. ,,Maar voor alleen wat groente wordt het nog wel een uitdaging om met thuisbezorging tot een verdienmodel te komen." Toch ziet hij ook veel heil in het experiment. ,,Online biedt enorme kansen. Hoe kunnen consumenten op een laagdrempelige manier eten krijgen, ook als ze bijvoorbeeld maar een keer per kwartaal naar een boerderij komen?" De proef start in elk geval met een standaardtarief aan bezorgkosten van vijf euro. ,,Ook als mensen maar een toetje bestellen", vertelt projectleider Bart Kraaijvanger. ,,Vanaf veertig euro is de bezorging echter gratis." Daarmee hoopt de ZLTO te stimuleren dat Boerschappen straks vooral substantiële bestellingen rond aan het rijden is.

De landbouworganisatie mikt op tientallen deelnemers in de stad Eindhoven, die gedurende vier weken aan de proef mee kunnen doen. Het experiment start in de week na carnaval, op 19 februari.