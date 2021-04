Boeren blij dat ze mogen beregenen, volgens ZLTO tijd om huidige regels tegen het licht te houden

UPDATE Rotonde-ac­tie voor klimaat eindigt met aanhouding twintig actievoer­ders

3 april EINDHOVEN - Wat is gevaarlijker? Te veel CO2 in de lucht of op de fiets over een drukke rotonde rijden? Demonstrant Hans vindt het eerste, een politieagent waarmee hij in discussie is vindt duidelijk het tweede. Bij een fietsactie van Extinction Rebellion op de rotonde aan het begin van de Tilburgseweg werden zaterdagmiddag twintig actievoerders gearresteerd.