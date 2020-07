Boeren blokkeren toegangsweg Eindhoven Airport, luchthaven bereikbaar en reizigers kunnen naar huis

Via een livestream op Facebook was te zien hoe enkele tractoren de weg blokkeren. De actie verloopt gemoedelijk, net als zaterdagavond. Toen bezetten tientallen boeren het distributiecentrum in Veghel. Via de Spottersweg in Eindhoven zijn twintig à dertig boeren richting Eindhoven Airport gegaan. De Marechaussee was al snel op de hoogte van de actie en heeft de toegangsweg geblokkeerd. De politie is inmiddels ook aanwezig. Zij was niet op de hoogte van de actie.