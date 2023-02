Boeren vrezen impact natuuranalyses en willen meer informatie; ‘Dit kan heel gebied op slot zetten’

indebuurt.nl Witte wel wa da kost? 5 x tips om te besparen tijdens carnaval in Eindhoven

Jawel, het is tijd voor een feestje! Met z‘n allen vieren we carnaval in Lampegat. Hartstikke mooi natuurlijk, maar misschien iets minder fijn voor de portemonnee. Met deze vijf tips voorkom je dat je steil achteroverslaat bij het checken van je bankrekening.