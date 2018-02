Boerenbruiloft nieuwe stijl in Eindhoven met boerenoptocht

Augustinianum Eindhoven opent dependance vanwege snelle groei

13:49 EINDHOVEN - Het Augustinianum in Eindhoven opent op korte termijn een dependance in een schoolgebouw in de buurt. Dat is hard nodig, omdat de pas dit jaar in gebruik genomen nieuwbouw van de middelbare school nu al te klein is geworden voor de explosieve groei van het aantal leerlingen.