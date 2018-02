Boerenoptocht Eindhoven in nieuw jasje

"We moeten als organisatie tegenwoordig aan zoveel wetten en regels voldoen dat het elk jaar moeilijker werd om de gebruikelijke Boerenoptocht op carnavalsdinsdag te houden”, zegt aftredend voorzitter Frans Bongers van de Commissie Boerenbruiloft van de Federatie. "Daarom hebben we als commissie besloten met de Boerenoptocht te stoppen en voor een nieuwe invulling te kiezen.”

Die nieuwe invulling is de Boerenbrunch op dinsdag 13 februari in eetcafé d’n Hertog aan het Stationsplein waar tijdens een gezellige Brabantse koffietafel het nieuwe boerenbruidspaar wordt voorgesteld aan de genodigden. Vervolgens trekken alle aanwezigen rond 14.00 uur van d’n Hertog in een feestelijke stoet naar de feesttent op de Markt. Het Boerenbruidspaar op een boerenkar met paarden ervoor, de genodigden in een stoet erachter. In de tent wordt het kersverse boerenbruidspaar in de onecht verbonden.