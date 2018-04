Boeri zoekt bomen uit voor verticaal bos op Strijp-S

Eindhovens ongeluk toch geen opzet of poging doodslag

15:15 DEN BOSCH - Volgens de rechtbank was een aanrijding, januari vorig jaar in Eindhoven, geen opzet of poging doodslag. Wel krijgt de Eindhovense bestuurder (19) 200 uur werkstraf en moet hij het waarschijnlijk voor het leven getekende slachtoffer twaalf mille betalen.