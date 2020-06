Boete in Eindhoven voor bijzetafval: 100 euro

Om de naam en het adres van de overtreder te achterhalen, kunnen vanaf dat moment door boa's afvalzakken worden opengemaakt.

Met deze maatregel willen het gemeentebestuur en afvalinzamelaar Cure de grote hoeveelheid bijzetafval op tal van plaatsen in de stad terugdringen. Zeker de afgelopen maanden is die hoeveelheid illegaal gestort afval onder invloed van de coronacrisis fors toegenomen.

,,De afvalstroom in Eindhoven dit jaar is in vergelijking met vorig jaar maar liefst twintig procent gestegen", aldus de Eindhovense milieuwethouder Rik Thijs van GroenLinks. ,,De hoeveelheid bijzetafval die we in de eerste maanden van dit jaar te verwerken hebben gekregen, is al nu net zo groot als die in heel 2019 bij elkaar. Dit blijft een groot probleem.”

Uiterste best

Met name PvdA en GroenLinks in de gemeenteraad dringen er bij de wethouder daarom op aan om dat afval nog vaker te laten ophalen dan nu al het geval, als ontmoediging. ,,De mensen van Cure doen al hun uiterste best", aldus Thijs. ,,Maar zeker in coronatijden is dat werk een behoorlijke uitdaging.”

Verder mogen Eindhovenaren voortaan nog maar twaalf keer per jaar voor niks hun afval dumpen in de milieustraat. Willen ze dat vaker doen, dan moeten ze per bezoek twintig euro gaan betalen.

Stukadoors

Met deze maatregel wil het Eindhovense gemeentebestuur een einde maken aan de praktijk dat kleine ondernemers zoals stukadoors en hoveniers, een of meerdere keren per week gratis hun aanhangen met bedrijfsafval komen legen. Bedrijven die bedrijfsafval storten, moeten daarentegen wel de knip trekken.