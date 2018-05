Bom onder zorgtoewijzing Eindhoven

EINDHOVEN - Het hoogste rechtsorgaan in Nederland haalt de manier waarop Eindhoven WMO-zorg regelt onderuit. De gemeente blijkt niet blind te mogen varen op het advies van de wijkteams van WIJeindhoven: ze heeft de plicht om globaal te controleren of die goed onderzoek doen en of hun conclusies kloppen.

Deze uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRVB) vormt een keiharde klap voor GroenLinks-wethouder Renate Richters, verantwoordelijk is voor WIJeindhoven. Hij brengt grote praktische problemen voor de gemeente met zich mee, die toch al onder druk staat door miljoenentekorten op het sociaal domein.

Lees ook PREMIUM Oud-rechter gaat ouderen in Eindhoven helpen Lees meer

Voor wie net een herindicatie heeft gekregen en ontevreden is, betekent de uitspraak een kans voor open doel: die heeft grote kans dat hij bij de bezwarencommissie of de rechter wint. Of iemand dan alsnog extra hulp krijgt staat niet vast, maar de gemeente moet wel beter naar zijn situatie kijken.

Geen check

De CRVB deed zijn uitspraak in een zaak van een gehandicapte Eindhovense. De gemeente wees haar aanvraag voor huishoudelijke ondersteuning in 2015 af, na een advies hiertoe van WIJeindhoven. Tijdens de zitting zei de gemeente dat ze niets had gedaan om dit te checken: wat WIJeindhoven adviseert neemt het college standaard over. Daarmee heeft de gemeente volgens de CRVB niet voldaan aan haar 'vergewisplicht', vastgelegd in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Oorvijg

De gemeente zal haar werkwijze per direct moeten veranderen. Hoe, dat weet ze nog niet. Waarom ze dit jarenlang verkeerd deed? ,,De wetgeving is relatief nieuw en ontwikkelt zich in de praktijk, zoals door jurisprudentie", zegt de woordvoerster van wethouder Richters. Onzin, stelt oud-rechter Bert van 't Laar. ,,Dit is een oorvijg die de gemeente had kunnen voorzien. Juist door de jurisprudentie die er al was."

Volgens Van 't Laar heeft de uitspraak ook gevolgen voor de bijna vijfduizend ouderen, zieken en gehandicapten in Eindhoven die binnenkort een herindicatie krijgen voor huishoudelijke hulp. Sinds 1 januari laat de gemeente de beoordeling hoeveel hulp zij krijgen geheel over aan zorgaanbieders. Of de gemeente nu stopt met die aanpak? Neehoor, zo laat Richters via haar woordvoerster weten. ,,Wel nemen we hierbij voortaan de vergewisplicht in acht." Hoe, dat zegt ze er niet bij.