Bombardement op Eindhoven dreunt 78 jaar later nog na bij ooggetuige Peter Buddemeijer

Malen blijft PSV’s goudhaan­tje in Europa: ‘Keihard gevochten’

4 december Donyell Malen was ‘een beetje moe’, maar genoot verder vooral van de overwinning van PSV op Granada. Een historische zege die ook nog eens overwintering in Europa opleverde. ,,Het was een hele mooie avond. We hebben heel hard gewerkt en gelukkig ook gewonnen”, aldus Malen.