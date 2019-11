Bomen in binnenstad Eindhoven

In totaal komen er 13 extra bomen bij in de Rechtestraat en de Demer. De bomen worden niet geplant in de volle grond, maar in grote speciale bakken van cortenstaal. Green Curve, onderdeel van Klerks, werkt daarbij samen met het bedrijf dat de bakken heeft ontwikkeld, Public Outdoor Creations (POC). Van binnen zijn ze voorzien van een speciaal systeem, kleikorrels en speciale grond. Die moeten er samen voor zorgen dat de bomen een hete zomer overleven. Green Curve en POC hebben eerder diverse andere buurten in steden ‘vergroend’, waaronder in Weert, Lemmer, Terneuzen, in de stad Luxemburg en vorige week nog het Pieter Vreedeplein in Tilburg.

Voor de gemeente Eindhoven is het ook een soort test, staan de bomen op de juiste plek of net een beetje in de weg? De bakken blijven tot twee jaar staan. Uiteindelijk wordt de bestrating met de rode steentjes in de winkelstraten vervangen. Als de plaats van de bomen goed is, dan worden ze uiteindelijk op ongeveer dezelfde plek alsnog in de volle grond geplaatst.

De gemeente en ondernemers in het centrum van Eindhoven financieren samen het vergroenen van de binnenstad. De Rechtestraat krijgt acht bomen in grote, ronde bakken van cortenstaal en twee bomen in kleinere, ronde, antracietkleurige bakken. Op de Demer komen drie extra bomen in grote, ronde bakken van cortenstaal. Het gaat om de vliegden, steeneik, ruwe berk, veldesdoorn en de krentenboom. De bomen variëren in hoogte van 3.00 tot circa 7.00 meter en zijn afkomstig van bomenkwekerij Van den Berk in Sint-Oedenrode. De bakken worden voorzien van onderbeplanting.