'Bomen langs de weg geven het gevoel: hier moet je opletten'

Vreemd verbods­bord voor voetballen­de pubers in Woensel

6:00 EINDHOVEN - Het is maar een lichte, plastic bal en heel hard schieten de dunne beentjes van de buurjongetjes niet. Toch spiek ik soms even naar mijn geparkeerde auto aan de grenzen van hun bestrate voetbalveldje in onze rustige straat. Ik zie bekende littekens: sleutelkrassen tekenen het portier van mijn oude Ford Focus. Geen deuken door mislukte doelpogingen. Ballen in bloemenperkjes en tegen ramen zorgen in Eindhovense buurtjes ongetwijfeld voor opgeheven vingers van chagrijnige buurmannen. Want de jeugd moet wel meer buitenspelen, 'maar niet hier!'.