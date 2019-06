Bomenexperts uit Eindhoven: 'Geld nodig voor boombeheer'

Dit zeggen experts uit Eindhoven zaterdag in het ED. Op 6 juni waaiden in een deel van Zuidoost-Brabant onwaarschijnlijk veel bomen om. Vooral Eindhoven werd zwaar getroffen door de storm, met al meer dan 1000 gevelde bomen. Bomenexperts hebben met verbazing naar de uitzonderlijke storm gekeken, maar trekken ook al voorzichtige conclusies.

Volgens hen beperkt Eindhoven zich te veel tot actueel onderhoud van bomen en te weinig met beheer gericht op de lange termijn. ,,Daar is veel meer budget voor nodig", zegt Nout Panken van het bedrijf Boomaap. Deskundige Tom van Duuren uit Eindhoven, die met zijn bedrijf voor particulieren en gemeenten werkt, denkt dat het beheer van bomen in Eindhoven te veel versplinterd is.

Kwetsbare situatie

,,Er zijn vele factoren die een rol spelen bij dit hoge aantal gevelde bomen. Wie alles bij elkaar optelt kan ook zeggen dat het een wonder is dat er zoveel bomen zijn blijven staan", zegt Tom van Duuren. ,,Maar het is wel zaak dat er met een deskundig oog naar alle overgebleven bomen wordt gekeken die nu in een nieuwe kwetsbare situatie zijn beland."

Ook speelt een rol dat er onder omwonenden vaak weinig draagvlak is voor het kappen van monumentale maar oude of zieke bomen. Panken noemt het voorbeeld van een boom die tegen de entree van een basisschool in Stratum viel die 'nog geen 10 procent levend hout' meer had.

Evaluatierapport

Van Duuren stelde na de januaristorm van 2018 in opdracht van de gemeente Eindhoven een evaluatierapport op. Hij hoopt dat er lering wordt getrokken uit het verleden. ,,Bomenbeheer gaat over meer dan pijnbestrijding. Het gaat ook over preventief onderzoek, toekomstvisie en anticiperen op veranderende omstandigheden."

Volgens een woordvoerder van de gemeente worden bomen 'regelmatig op hun gezondheid gecontroleerd'. ,,Dat doen we op basis van signalen van aannemers die bezig zijn stormschade op te ruimen, van medewerkers in de wijken en van bewoners."