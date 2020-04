Bommelding tijdens live stream van Eindhovens bedrijf

EINDHOVEN - Ze zitten middenin een online live-uitzending wanneer het misgaat. ,,We gaan even pauzeren en komen zo weer bij u terug", zegt presentatrice Linda van Out of the Box TV vanuit de Eindhovense opnamestudio woensdagmiddag nog tegen de kijkers van het programma. De apparatuur hapert. Maar er is meer aan de hand. Bedenkelijk kijkt ze opzij.