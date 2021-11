Bommen, bloed en lachende soldaten in de school: schrijver/illustrator Wim Hofman herinnert zich het Valkenswaard van 1944

Documentai­re over Wim Hofman op Film by the Sea

VLISSINGEN (ANP) - De documentaire Zwarte Inkt, Wim Hofman 65 jaar van Willemiek Kluijfhout gaat in première op Film by the Sea in Vlissingen. Dat zei programmadirecteur L. Hannewijk donderdag. De 8e editie van het filmfestival duurt van 15 tot en met 24 september.

