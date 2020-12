Bonden willen thuiswerkregeling bij Philips, én meer loon én altijd vrij op 5 mei

Door Brabantse zomerfesti­vals gaat zeker nog geen streep, als het aan de organisato­ren ligt

6 december EINDHOVEN/HELMOND - Vandaag vraagt de evenementenbranche onder het motto 'The show must go on' in Den Haag aandacht voor de financiële nood door de coronamaatregelen. Drie grote regiofestivals - Lakedance, WiSH Outdoor en 7th Sunday - zijn merkwaardig genoeg niet bij die manifestatie betrokken. Omdat zij 2021 nog niet hebben opgegeven?