Boodschappen doen bij de groothandel? Vergeet het maar. Zonder pasje kom je er niet meer in

20 maart EINDHOVEN / BEST - Het openstellen van de horecagroothandels voor de gewone consument heeft vrijdagochtend nog niet geleid tot extreem grote drukte. Bij de vestigingen van de Sligro en Hanos in Eindhoven en de Makro in Best was het wel iets drukker dan op een normale vrijdag.