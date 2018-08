Boogiedown wil festivalgevoel onder dak van Effenaar in tact houden: 'We laten geen ruimte ongebruikt'

Daar waar Boogiedown in 2015 te doen was in het Klokgebouw en een jaar later op Strijp-S, verhuist het nu dus weer. "Dat heeft met het algehele kostenplaatje te maken. Bovendien zijn we nu minder afhankelijk van de weersomstandigheden en laten we geen ruimte ongebruikt."

Daarmee doelt Beljon op de Effenaar in z'n volledigheid. In de kleine en grote zaal treden artiesten op, maar ook in het café en in de tuin, waar 1500 mensen terecht kunnen, is het een en ander te doen. "Op die manier proberen we het festivalgevoel in tact te houden."