Booking-miljonair Koolen investeert in Eindhovens warmtepanelenbedrijf Greeniuz

SPITSEN Wie wordt de nummer negen van PSV die voor de rest van dit seizoen opstaat?

Roger Schmidt speelde de afgelopen weken een paar keer met Mario Götze als valse spits in zijn basisploeg. De trainer paste zich soms aan de tegenstander aan, maar een feit is ook dat PSV geen onbetwiste nummer negen heeft. Wie staat de komende weken in de punt van de aanval op?

