Boom breekt in twee stukken bij botsing in Eindhoven, inzittende gewond naar ziekenhuis

EINDHOVEN - Een automobilist is zaterdagavond in Eindhoven hard tegen een boom gereden, waardoor deze in twee stukken is gebroken. Dat gebeurde op de Meerhovenseweg. Eén van de inzittenden raakte gewond door de klap en is naar het ziekenhuis gebracht.