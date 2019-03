Boomfeestdag Floralaan Eindhoven gaat alsnog door

Eindhoven 2e in landelijke verkiezing MKB Vriende­lijk­ste gemeente

14:08 EINDHOVEN - Eindhoven is bij de tweejaarlijkse verkiezing van MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland als tweede grotere stad (G40) geëindigd achter Almere. Vorige week scoorde Eindhoven als beste in Brabant. Best eindigde als 25e, Bergeijk als 49e.