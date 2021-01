Boos, verdrietig en machteloos voelen briefschrijvers aan ED zich na de rellen zondag

LEZERS REAGERENEINDHOVEN - Na de ongekende rellen zondag in Eindhoven is er veel verontwaardiging bij briefschrijvers aan het ED. Verbazing, verdriet, woede, weinig respect, diep geraakt, met stomheid geslagen. Het zijn enkele van de reacties. Hieronder een bloemlezing hieruit.

„Het is in mijn leven maar een paar keer voorgekomen dat ik ontplofte van woede. Zondag was het zo’n dag.” Dat schrijft Ans Janssens uit Eindhoven aan het ED. Zij waagde het om haar boosheid op Facebook te uiten. „Mij werd verweten dat wij dommeriken zijn omdat wij ons onze vrijheid laten afnemen. Zij zouden de helden zijn omdat ze daarvoor opkomen. Maar als je de hooligans die gisteren Eindhoven sloopten helden noemt heb je volgens mij toch iets écht verkeerd begrepen.”

Slechte oorlogsfilm

Ook Bart Wernaart, docent recht en ethiek bij Fontys, kan geen respect opbrengen voor de rellende demonstranten. „Om hun bezwaren tegen de coronamaatregelen kracht bij te zetten meenden zij brand te moeten stichten, vernielingen aan te richten, de politie te bekogelen en winkels te plunderen. Eindhoven was veranderd van een technologische wereldspeler met smaak naar een grimmig oord dat doet denken aan een slechte oorlogsfilm.” Hij vindt dat er selectief geshopt wordt in onze grondrechten.

„Bij het zien van de rellen in mijn stad Eindhoven draait mijn maag zich om”, schrijft Gea van Rijsbergen uit Eindhoven. „Wat een waanzin. Onvoorstelbaar dat dit uitschot zich zo misdraagt. Dit waren relschoppers met als enig doel agressie tegen hardwerkende mensen.” Ze vindt dat de daders hard gestraft mogen worden en dat ze financieel moeten opdraaien voor de schade.

Berna Mulder uit Helmond had positieve ervaringen tijdens de demonstratie. „Op weg naar het plein komen we ‘koffiedrinkers’ tegen die vreedzaam op weg zijn om hun mening te laten horen. We hebben direct een gezellig contact. ‘Wat brengt jou hier?’ ‘Ik ben hier niet omdat ik ergens tegen ben, ik ben vóór vrijheid, vrede, licht en liefde.’ ‘Voor mij geldt hetzelfde: een betere wereld ook voor mijn zoontje van anderhalf’. Maar even later zijn er wat Mulder ‘stoere mannen met zwarte mondkapjes’ noemt die vuurwerk van zwaar formaat ontsteken. Als de politieauto’s vervolgens optrekken „besluiten we ons terug te trekken”.

Politiepaarden geraakt met keien

Ook dierenvrienden werden niet blij van de gebeurtenissen zondag. Zoals Piet van Buul uit Eindhoven. „Toen ik zag dat drie politiepaarden vol werden geraakt met grote keien draaide mijn maag om. Het is maar goed dat hun stal vlakbij was en dat ze zelf de weg terug daar naartoe wisten, anders waren er misschien nog meer slachtoffers gevallen.”

Gerard Vermeulen uit Eindhoven schrijft medelijden te hebben met winkeliers die toch al zo in de (corona)-problemen zitten. „Opgezweept door de massa komen de relschoppers tot daden waar ze, bij rede, wel van begrijpen dat die niet kunnen. Deze jongeren voelen zich almaar verder beperkt in hun bewegingsvrijheid. Dat alles door een pandemie waar zij zelf wel mede verspreider van kunnen zijn, maar er geen last van hebben.” Vermeulen is er voor de teugels bij jongeren wat te laten vieren. „Wellicht moet de politiek hen wat eigen verantwoordelijkheid geven. Het uitgaansleven en de winkels openen voor degenen die onaantastbaar voor corona zijn. Je hoeft hen alleen maar te vragen de ouderen en kwetsbaren te ontzien, te ontwijken.”

J. Wallenburg uit Best schrijft over de vrouw die op een veelbekeken filmpje op internet omver wordt gespoten door een waterkanon. „Misschien moest zij met haar verwondingen naar de eerste hulp. Ze zal wel blij zijn geweest dat zij geholpen werd. Stel dat het zo druk zou zijn geweest door coronapatiënten dat zij weggestuurd moest worden. Dan had ze bereikt met demonstreren wat ze wilde.”

Quote Leider­schap was nodig om meer politiemen­sen in te zetten, commando’s te geven of zelfs het leger aan te laten treden. Robbert de Vries

Robbert de Vries uit Eindhoven is met stomheid geslagen. „Met verbazing en verdriet keek ik naar ons mooie Eindhovense centrum dat moedwillig door raddraaiers werd vernield. Onze politiemensen stonden in de frontlinie maar moesten wachten op een waterkanon met een lekke band! Leiderschap was nodig om meer politiemensen in te zetten, commando’s te geven of zelfs het leger aan te laten treden.” De Vries wijst naar burgemeester John Jorritsma. „We hebben een leider nodig, een mens met begrip voor situaties. Niet iemand die zich vooral wil profileren op landelijk niveau!!”

Niet alleen Jorritsma, ook Mark Rutte krijgt kritiek. Rens Kuijten uit Nuenen zegt dat als de premier demissionair is hij nog wel naar voren kan treden. „Taal noch teken kwam er zondag van Rutte om het geweld te veroordelen. Juist in deze omstandigheden had hij het politieapparaat tegen de gewelddadige relschoppers een hart onder de riem moeten steken.”

M. van den Heuvel uit Hapert gaat in op de reactie van Rutte gisteren. „Hij zegt dat het geweld niets te maken heeft met strijden voor vrijheid en daar heeft hij gelijk in. Maar wat Rutte niet zegt is dat hij in feite medeverantwoordelijk is. Elke vorm van gezag en ontzag voor politie en andere hulpverleners werd tijdens zijn drie kabinetten volledig uitgehold. Wat hier gebeurd is, is de weerspiegeling van jarenlang pappen en nathouden.”

Oorzaak bij de politiek zelf

Bob Fuhlhage uit Eindhoven trekt het algemeen „Hebben de politici niet in de gaten dat de oorzaak bij de politiek zelf ligt? Wat hebben de afgelopen tien jaar van liberaal beleid ons gebracht? De woningnood is gigantisch, tienduizenden kinderen leven beneden de welstandsgrens, de voedselbanken zijn nauwelijks in staat gezinnen aan voedsel te helpen. Velen zijn door de belastingdienst onterecht als fraudeur aangemerk. En de regering die van dit alles op de hoogte was heeft niets gedaan.”

In de brieven werd veel opgeroepen de relschoppers flink te straffen. Peter de Groot uit Eindhoven schrijft dat ze hun (gevangenis)straf niet mogen ontlopen. „U en ik mogen de kosten van de inzet van politie en het opruimen en repareren van de ravage betalen. Is dat eerlijk? Gelukkig is er veel (beeld) materiaal om ook achteraf de daders nog te berechten. Nu maar hopen dat ze er niet met een taakstraf vanaf komen.”

Waarom de volgende keer het leger niet ingeschakeld?, vraagt Ad Thijssen zich af. „Waarom moet een minderheid kiezen voor geweld. De wereld is niet alleen ziek van corona, maar ook besmet van hun eigen gedrag.” „Ze gezamenlijk verantwoordelijk stellen voor de aangerichte schade en die hoofdelijk omslaan”, zegt Jean Peeters uit Eindhoven

Opgroeiende ‘onwedersprokenen’, noemt Frits van Dijk uit Cranendonck de relschoppers. „Mensen die nog nooit enig gebod hebben hoeven nakomen en die profiteren van een welvaartsmaatschappij die door anderen is gebouwd en wordt onderhouden. Dit soort uitbarstingen zijn het gevolg zijn van diepe, structurele tekortkomingen in onze maatschappij. Ik wens bestuurders en politie veel wijsheid.”