Boosteren voor en door het dorp in Aarle-Rixtel; ‘Wij zeggen: niet lullen maar poetsen’

AARLE-RIXTEL - Dankzij de inzet van ruim vijftig vrijwilligers kunnen deze week 1800 inwoners van Aarle-Rixtel al een boostervaccinatie krijgen in hun eigen dorp. Mensen konden ongeacht hun leeftijd inschrijven.

Dat is uitzonderlijk. Tot nu toe is het streven van de vaccinatiecampagne in Nederland erop gericht om 60-plussers als eerste te vaccineren, liefst voor de jaarwisseling.

Het prikken in Aarle-Rixtel begint dinsdagavond en vindt in de kerk plaats. Ook morgen en overmorgen wordt er gevaccineerd.

Quote De vraag in dorp was groot: nadat we dit online zetten, waren we in 24 uur ‘volgeboekt’ Paul Lijten

,,Wij doen dit voor en door het dorp. We willen helpen om de boostercampagne in Nederland te versnellen. Je kan allemaal beren op de weg zien. Maar wij zeggen: niet lullen maar poetsen. En de vraag in dorp was groot: nadat we dit online zetten, waren we in 24 uur ‘volgeboekt’”, aldus mede-initiatiefnemer Paul Lijten.

,,We krijgen van alle kanten medewerking”, zegt Lijten. ,,De gemeente denkt mee. De apotheek gaat helpen bij het vullen van de spuiten. En bij het GGD-magazijn in Veghel zeiden ze dat we zoveel flacons aan vaccin mee konden krijgen als we wilden. Want in Nederland is niet de hoeveelheid vaccins het probleem, maar de mensen die prikken kunnen zetten.”

Quote Net als veel huisartsen in de regio hebben ook de huisartsen in Aar­le-Rix­tel het veel te druk om te boosteren. We kunnen dit alleen dankzij de hulp van vrijwilli­gers Paul Lijten

Lijten was eerder manager in de praktijk in het dorp waar zijn vrouw Emy Lijten-Bunthof en Teun van de Ven werken als huisarts. Samen bedachten ze het plan.

,,Net als veel huisartsen in de regio hebben ook mijn vrouw en haar collega het veel te druk om te boosteren. We kunnen dit plan alleen uitvoeren dankzij de hulp van vrijwilligers”, aldus Lijten. ,,Daarbij gaat het overigens wel om vrijwilligers met vakkennis, zoals gepensioneerde huisartsen en andere zorgverleners.” Hij denkt dat hun ‘model’ lang niet overal kan worden overgenomen. ,,Ons grote voordeel is dat Aarle-Rixtel een dorp is, dat de saamhorigheid hier groot is.”

Lijten schat in dat de meeste 65-plussers in het dorp al een booster bij de GGD-priklocaties in Helmond en Eindhoven hebben gehaald, en dat er op dit moment in het dorp in totaal nog 3000 mensen ‘over’ zijn van 18-plus die in aanmerking komen voor een booster.

Quote Je kan allemaal beren op de weg zien. Maar wij zeggen: niet lullen maar poetsen Paul Lijten

Meer dan de helft daarvan wordt nu dus sneller extra beschermd tegen corona, dan als ze op een afspraak bij de GGD hadden moeten wachten. ,,We denken dat we met ons project vooral die mensen hebben bereikt die het meest verlegen zitten om een booster.”

De prikken worden vanaf dinsdagavond gezet in de Onze Lieve Vrouwe-kerk, die in februari en mei ook al als vaccinatielocatie diende. In de kerk is genoeg ruimte om mensen onderling afstand te laten bewaren, en om mensen na afloop een kwartier te laten zitten.

Registratie in corona-app

Het registreren van de boosterprikken wordt ook geregeld, al zal de booster niet meteen in de corona-app zichtbaar zijn. In dit geval worden alle gegevens na afloop van de prikronde handmatig ingevoerd, waarna ze door het RIVM moeten worden verwerkt. Men verwacht dat dit na een week zover is.

Dit is niet de eerste keer dat een dergelijke actie wordt georganiseerd in Aarle-Rixtel. In februari en mei konden mensen ook al in de plaatselijke kerk een vaccinatie krijgen. Alleen dit keer is de groep prikklanten en vrijwilligers veel groter.