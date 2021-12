Boosterprik? Busje komt zo; met een tot priklocatie omgebouwde touringcar langs Vitalisvestigingen

Marco van Ginkel leest tijdens sluiting bassischo­len voor uit nieuw boek over Philips en PSV

Volgende week zijn de basisscholen dicht en PSV en Philips grijpen die gelegenheid aan om kinderen uit de regio online iets aan te bieden. Aanvoerder Marco van Ginkel van de Eindhovense club leest aanstaande maandag via een livestream een nieuw boek voor, dat speciaal is geschreven om het verhaal over de band tussen Philips en PSV door te vertellen.

11:01