Borden langs N69 helpen tegen paniek vanwege loeiende sirenes, denken verkeersexperts

Vrachtver­keer jakkert nog steeds over vernieuwde Woll­energstraat in Waalre, bewoners willen verbod

WAALRE - In de spitsuren 's morgens en in de namiddag is het raak aan de vernieuwde Wollenbergstraat in Waalre: grote vrachtwagens met opleggers denderen met vaart over de weg. Onveilig, vinden aanwonenden van de weg, die oproepen tot een vrachtwagenverbod aan de doorgaande weg door Waalre-dorp.

18 januari