Bordjes ‘Stad in Palestina’ in wijk Vlokhoven in Eindhoven worden snel vervangen

12:39 DEN BOSCH - De officier van justitie vindt het meer dan een mishandeling: een Eindhovense vrouw was november vorig jaar doelwit van ‘een explosie van geweld’. Het is de zoveelste keer dat haar ex te keer gaat en die moet daarom twee jaar in een speciaal veelplegerstraject, zo was de strafeis.