Borrelcafé Mathilda opent in februari in voormalige Baron

Remco Buitelaar is geen onbekende in de Eindhovense horecawereld en was ooit uitbater van zaken als de Movies, de Wildeman, Playerz en Allicht. Samen met interieurbouwer Jan Retera en Brigitte Jaspers gaat hij Mathilde uitbaten. ,,Vroeger, voor de tijd van De Baron, zat hier lampenzaak Hoogeveen. De moeder van Jan Retera, Mathilde Hoogeveen, is er geboren”, zo verklaart Buitelaar de keuze voor de naam van de zaak met de ondertitel ‘Drinks & More’.

Gezelliger

,,In deze straat heb je diverse restaurants waar je ook kunt borrelen. Wij gaan het omdraaien: bij ons kun je borrelen en ook wat eten. Wat dat betreft voegen wij met Mathilde ook wel iets toe op de Kleine Berg”, zegt Buitelaar, die de Kleien Berg de leukste straat van Eindhoven vindt. ,,We gaan in het voorjaar ook weer het terras vullen, zodat het op deze plek nog gezelliger wordt.”

,,Vroeger at je thuis en daarna ging je stappen. Maar het hele stappen en uitgaan is veranderd. Mensen willen nu een avond die geheel verzorgd is. Wij willen de borrelaars binnen hebben die ook wat eten. Dat wordt allemaal volgens het sharing-concept op planken gepresenteerd: van bitterbal tot ossenhaas en vis. Bij ons zit je ook aan hoge tafels, allemaal op bar-hoogte, ook op de eerste verdieping.”