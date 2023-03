Bosbaden en meer: dit doe je tijdens Dutch Happiness Week in Eindhoven

indebuurt.nlGeluk zit in de kleine dingen, zoals een boswandeling of ontmoeting. Laat dat nu juist zijn waar het om draait bij Dutch Happiness Week. Van zaterdag 18 tot en met zondag 26 maart zijn er allerlei activiteiten in Eindhoven waar je blij van wordt.

Op 20 maart is de internationale dag van het geluk. Daarom organiseren Fontys en het Parktheater elk jaar een geluksweek in Eindhoven. Tijdens Dutch Happiness Week bezoek je onder meer workshops, masterclasses en theatershows in de stad.

Masterclass Israël van Dorsten

Voor een portie geluk kun je terecht op meerdere locaties in Eindhoven. Zo is er maandag 20 maart tussen 15.00 en 17.00 uur uur een masterclass over mentale gezondheid met Israël van Dorsten. Hij is een van de negen kinderen van Ruinerwold, waarover een documentaire en boek verschenen. Bij de masterclass praat hij met Marcel van Herpen van Omroep Brabant over zijn ervaringen. Let op: aanmelden is niet meer mogelijk. Je kunt de uitzending na afloop wel terugkijken op Omroep Brabant.

Bosbaden in het park

Ook op andere Eindhovense plekken bezoek je Dutch Happiness Week. Heb je bijvoorbeeld weleens gehoord van Shinrin-Yoku? Dat is Japans voor bosbaden. Klinkt ingewikkeld, maar het is simpel gezegd vertraagd en met volle aandacht door het bos wandelen. Je ziet zo de bomen, hoort vogels fluiten en ruikt het mos. Deze rustgevende activiteit is op woensdag 22 maart om 9.00 uur in het Philips de Jonghpark. Meedoen kost 17,50 euro en hier koop je kaartjes.

Eindhovenaren in de spotlight

Bijzonder: de hele week kun je naar de foto-expositie Stadsparels in het Parktheater. Ruim 25 Eindhovense vrijwilligers staan hier in de spotlight. Wil je meer weten? Op dinsdag 21 maart tussen 16.00 en 18.00 uur is er een meet & greet met de (vrijwilligers)organisaties achter de tentoonstelling.

Speciaal voor studenten is er donderdag 23 maart om 20.00 uur een ‘feestje vol knuffelhormonen’ bij Kade Clubhuis. Je praat hier samen over mentale gezondheid en probeert een shotje oxytocine, het hormoon dat vrijkomt bij knuffelen. Meedoen kost 4 euro en via deze link reserveer je een plekje.

Wil je erbij zijn?

Dutch Happiness Week is van 18 tot en met 26 maart op verschillende locaties in Eindhoven. Benieuwd naar alle activiteiten? Hier vind je het complete programma.

