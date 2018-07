Bosbrandjes op Stratumseheide in Eindhoven, vermoedelijk aangestoken

Oud-wethouder van Eindhoven Mary-Ann Schreurs: 'Idee WIJ-eindhoven is failliet'

9:48 EINDHOVEN - ,,WIJeindhoven werkt niet, het systeem is failliet", stelt oud-wethouder Mary-Ann Schreurs. ,,De verwachtingen zijn niet uitgekomen. Het gaat in Eindhoven nu alleen net als met het sprookje van de keizer die geen kleren aan had. Niemand die dat durft te zeggen."