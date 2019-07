Bospop: Woodstock in Weert

Dat kwam vooral door de zinderde sluiter John Fogerty. De 74(!)-jarige frontman van Creedence Clearwater Revival leek zich echt te verheugen op zijn show. Andere keren stort hij emmers vol met oude hits over zijn publiek leeg. Want oei, wat heeft hij die veel. Nu onderbrak hij de rij voor een halfuurtje covers van zijn Woodstock-collega’s Joe Cocker, Sly Stone en zelfs Hendrix. En dat allemaal op de eveneens vijftig jaar oude Rickenbackergitaar die hij toen ook bij zich had.

Woodstock leek gedurende de dag ook al present want het festival werd geplaagd door die ene factor die het n iet in de hand heeft: het weer. Met enige regelmaat (regenmaat?) kwam het naar beneden. Omdat het ruime terrein de weken ervoor door de zon was drooggestookt bleef modder uit. Ach, een beetje water kon hier de pret niet drukken. Ellende verbroedert immers.

Volledig scherm Bospop in Weert © FotoMeulenhof

Hangmatten

En verder heeft Bospop z’n zaakjes zo goed op orde dat het echt niet uitmaakt. Wat een festival. Vier kampeerterreinen, inclusief eentje voor motormuizen en een met huurtipi’s en tenten. Een food-court met alles van friet tot vegetarische frikandellen en hamburgers van Limburgse oesterzwammen. Een giga 24-uurs-bartent. Overal zitgedeeltes die zorgvuldig door een paar van de 14000 (!) vrijwilligers werden drooggepoetst. Een relaxhoek met hangmatten en, echt waar, houtgestookte jacuzzi’s. Toppunt: een skydeck waar gefortuneerde bezoekers voor veel geld vrij zicht en vrij eten en drinken kregen, inclusief live cooking.

Maar we komen niet voor live cooking, we komen voor live-muziek. Wat dat betreft heeft Bospop een reputatie hoog te houden, maar dat bleek geen probleem. Was de vrijdag voor zoetgevooide stemmen en de ietwat plastic perfecte pop van Toto, zaterdag ging het er stukken ruiger aan toe.

De toon werd in de vroege ochtend al gezet door Living Colour dat het slaapzand vol uit de ogen blies. Een eerste echt hoogtepunt was de drankrock van het Pogueiaans-Iers klinkende Flogging Molly. Juist toen kwam de regen met bakken naar beneden maar omdat daar het bier rijkelijk vloeide viel het minder op. En met ‘singing in de rain’ kon het helemaal niet meer kapot, met nog een dampende Queen-cover We will rock you er achteraan.

Hall & Oates heeft ontelbare classics op zijn naam staan, maar het duo kreeg niet echt de vlam in de pan. Wel gezellig natuurlijk. Family man, Sarah smiles, She’s gone, het was er allemaal, maar toch een beetje Out of touch. Skunk Anasie donderde zeker drie maal zo hard over het terrein. Zangeres Skin leek het in haar eentje af te kunnen en kreeg het veld tot achterin op de benen. Maar het wachten was toch op good old Fogerty die vanaf de eerste noot imponeerde. Bijgestaan door zijn zoon was het hit na hit na hit. En Who’ll stop the rain was nu overbodig.

Griepje

Vandaag gaan de hits en classics ook weer komen, met Level 42, Joe Jackson, Foreigner, feestbeest Nile Rodgers en, net beter na een griepje, topper Sting.

Volledig scherm Bospop in Weert. Optreden Skunk Anasie © FotoMeulenhof