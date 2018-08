Bossche Blauwe Engelen testen gastvrijheid in Eindhoven

Pilot in Eindhoven met cursus voor wijkbewo­ners: 'Eerste hulp' bij verward gedrag

6:00 EINDHOVEN - Als iemand in zijn vinger snijdt of z’n hoofd stoot, pak je de EHBO-koffer. Maar wat als iemand in je omgeving een paniekaanval krijgt of depressief overkomt? Wijkbewoners in Gestel kunnen straks een cursus volgen om eerste hulp te bieden aan mensen met (beginnende) psychische problemen.