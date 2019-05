Botsauto's kiezen eigen weg tijdens Dutch Technology Week op Strijp-S

Helenius kwam maandagmorgen vroeg vanuit Finland met het vliegtuig aan in Eindhoven. Als hij zijn eerste meters maakt buiten zijn hotel, stuit hij op ‘Museum door de Stad’. Dat is een innovatief museumconcept dat vanwege de DTW een viertal installaties heeft opgesteld op het Ketelhuisplein. Het thema is verleden, heden en toekomst van ons vervoer. Zo bevindt Helenius zich tot zijn eigen verbazing binnen het uur op een hometrainer fietsend door de geschiedenis van Eindhoven. De interactieve installatie Bike to the Future van team MobiliTE/e is gemaakt door TU/e studenten Industrial Design. Helenius trapt voor een groot beeldscherm en hoe harder hij fietst, hoe sneller de mobiliteitshistorie van de stad in een animatie voorbij trekt.