Botsende culturen: kraamzorg voor expats kent zijn uitdagingen

Een Spaanse familie die wil dat je als kraamverzorger meteen gaatjes in de oren van de pasgeborene zet. Of een Chinese net bevallen vrouw die niet van plan is zich de komende maanden te wassen, laat staan buiten te komen. Het zijn slechts voorbeelden van de belevenissen van kraamverzorgenden in de internationale stad die Eindhoven steeds meer is. Want de explosieve groei van het aantal ‘kenniswerkers’ uit het buitenland zorgt voor uitdagingen in de Nederlandse kraamverzorging.



Alleen al de taal kan een barrière zijn. ,,We krijgen steeds meer internationale inschrijvingen, maar bijna geen enkele opleiding tot kraamverzorgende heeft Engels in het pakket”, zegt Kitty Willems, coördinator kraamzorg en internationals bij VDA Kraamzorg. Dat is de grootste organisatie voor zorg aan de allerkleinsten in Zuidoost-Brabant. Hier zagen ze het klantenbestand de afgelopen jaren rap internationaliseren. ,,Daar spelen we nu op in door voorlichting in het Engels aan nieuwe ouders en een website met Chinese teksten”, zegt Saskia Maas. Zij verzorgt de inschrijvingen en intakes voor internationals bij VDA Kraamzorg. ,,Het komt telkens in vlagen. Hadden we net alle teksten in het Chinees, kregen we opeens alleen maar Indiërs die zich inschreven.” Cijfers over de stijging heeft VDA Kraamzorg niet, maar dat het is toegenomen is duidelijk.