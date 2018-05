Botsing op Stratumsedijk Eindhoven, beide bestuurders zeggen groen licht te hebben gezien

Breakdan­cers The Ruggeds uit Eindhoven treden op voor miljoenen­pu­biek op Amerikaan­se tv

14:59 EINDHOVEN - Een miljoenenpubliek kijkt dinsdag 29 mei in Amerika naar een optreden van het Eindhovense breakdanceteam The Ruggeds. De ploeg doet mee aan de talentenshow World Of Dance van tv-zender NBC.