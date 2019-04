Botsing zorgt voor ravage op kruising in Eindhoven

Toch elf aangepaste pakketauto­ma­ten PostNL in Eindhoven

30 april EINDHOVEN - 11 automaten voor pakketjes en brieven wil PostNL nog deze zomer plaatsen in Eindhoven. Eerder wees de gemeente Eindhoven de gevaartes af: ze waren té oranje, té aanwezig. Nu lijkt er een compromis in de maak: het wordt een grijze kast met oranje accenten, zoals die ook in Tilburg is gebruikt.