Boulevard Zuid in Eindhoven helemaal bezet: méér dan een winkelstrip

EINDHOVEN - Met dertig winkels is Boulevard Zuid in Eindhoven meer dan een winkelstrip. Nu alle ruimte verhuurd is, lijkt de claim van hét winkelcentrum van Stratum gerechtvaardigd.

Boulevard Zuid stond bij de opening in 1954 aan de Heezerweg model voor het moderne ondernemen. Een concentratie van de middenstand was goed voor de omzet van de winkeliers, was het motto. Dat geldt nog steeds. ,,We zijn blij dat alle panden nu weer bezet zijn”, zegt Rob Vos van Haarmode Rob en voorzitter van de winkeliersvereniging. ,,Het aanbod is heel divers en dat trekt extra mensen. Ik heb de afgelopen maanden zevenhonderd nieuwe klanten geteld! Ik hoorde van een vrouw dat ze voor de Lidl altijd naar Gestel ging en dat vaak combineerde met een bezoek aan de kapper daar. Nu doet ze het allebei hier.”

Vos is blij met de samenwerking met gemeente, woningcorporatie Woonbedrijf en investeerder Van Schijndel. Nadat de Heezerweg voor herinrichting en renovatie van de riolering maandenlang was opgebroken, ziet de straat er nu beter uit, vindt Vos. ,,Wat ook goed werkt is dat in de nieuwe huurcontracten een verplicht lidmaatschap van de winkeliersvereniging is opgenomen. We hebben samen de bloembakken aan de lantaarnpalen betaald. Dat zorgt voor een beter aanzien.”

Ook andere ondernemers zijn positief, net als de klanten. Jeroen Sanders van juwelier Gold Time: ,,Wij kwamen 1993 in een pand waar nu de passage is. Vier jaar geleden zijn we verhuisd naar een nieuwe winkel en we zitten hier goed. Het is heel fijn dat alles nu bezet is.” Wat is er nodig om aantrekkelijk te blijven voor de klanten? ,,Voldoende én gratis parkeerplaatsen, antwoordt Sanders. ,,Dat zie je in Veldhoven en bij WoensXL.”

In de loop

Margreet Karreman opende vorige week de deur van haar wasserij/ wasserette. ,,Wij hebben 24 jaar in de Ranonkelstraat gezeten. Ik ga de zaak overdoen aan mijn dochter. Daar was het te klein en hier zitten we meer ‘in de loop’. Zij moet hier weer jaren vooruit kunnen!”

Vanuit de richting van Keurslager Verberne komt een klant met een volle boodschappentas aanlopen. ,,Goed als ik het vergelijk met hoe het hier vroeger was”, antwoordt ze op de vraag wat ze vindt van het huidige Boulevard Zuid. ,,Ik kom graag bij de Etos, Albert Heijn, Lidl en die nieuwe modewinkel Skoen. En de Pearle! Daar ben ik nog niet geweest, maar dat is wel heel fijn.” Mist ze nog iets in het aanbod? ,,Mwah... misschien een Action of Hema.”

Annemarie woont aan de andere kant van Stratum. ,,Ik moet aan mijn beweging komen, dus dan is dit een goede bestemming”, vertelt ze. Ze vindt het wat kaal, maar dat komt ook omdat het herfst is, denkt ze. ,,Nee, ik mis verder niets. En zeker geen achtergrondmuziekje!”

Rob Vos heeft nog wel een paar ideeën voor verbetering. Met name voor de parkeerplaats aan de achterkant. ,,Een zebra bij de uitgang van de passage en eenrichtingverkeer. We kijken naar de mogelijkheden.”