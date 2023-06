Bouw 175 woningen in plan EDGE Eindhoven kan definitief door, laatste bezwaren van tafel

Heel Best loopt uit voor het eindexamen­ga­la van het Heerbeeck College: ‘Morgen de uitslag, nu flink genieten’

BEST - Als een echte filmster naar het gala van je middelbare school, en morgen pas je eindexamenuitslag. Scholieren van het Heerbeeck College maakten een acte de presence om nooit te vergeten in zalencentrum Prinsenhof in Best. ,,Wat daar gebeurt, blijft achter gesloten deuren.”