Bouw 180 woningen Blixembosch Plateau Eindhoven start in 2021

EINDHOVEN - De bouw van de laatste fase van Blixembosch Buiten in Eindhoven gaat halverwege 2021 van start. In 2023 worden dan de laatste van de daar geplande 180 nieuwe woningen opgeleverd.

Daarover hebben de gemeente Eindhoven en ontwikkelaars BPD en Hurks Bouw & Vastgoedontwikkeling afspraken gemaakt. In november van vorig jaar was al het bestemmingsplan voor Het Plateau in Blixembosch Buiten vastgesteld door de gemeenteraad. De geluidswal bij de verlengde Kennedylaan en de snelweg is inmiddels verplaatst om ruimte te maken voor de woningen. Het eerste plandeel De Velden (ongeveer 250 woningen) in Blixembosch Buiten is al nagenoeg afgerond.

Volledig scherm Zo moet de nieuwe wijk Het Plateau in Blixembosch, Eindhoven er uit gaan zien. Rond een watertje staan vrijstaande woningen. © Hurks/BPD

Volledig scherm Kaartje van de nieuwe wijk Blixembosch Het Plateau in Eindhoven. De groene kromme is de nieuwe geluidswal tegen de A50/Kennedylaan aan. © BPD/Hurks/gemeente Eindhoven

Wethouder Yasin Torunoglu is in een persbericht enthousiast over de bouw van de extra woningen. “Eindhoven heeft dringend behoefte aan meer woningen. We zijn daarom gestart met een bouwoffensief. Ook in deze crisistijd blijft het woningtekort groot. We willen zo snel mogelijk woningen realiseren waaraan nu de meeste behoefte is. Vorig jaar zijn in Eindhoven bijna 3000 woningen bijgebouwd. Maar dat is zeker nog niet genoeg. Veel mensen zijn op zoek naar een woning, in het stadscentrum maar ook daarbuiten. Daarom is dit project aan de rand van onze stad een waardevolle aanvulling.”

Volledig scherm Wethouder Yasin Torunoglu tijdens de Eindhovense Vastgoeddag van het Vastgoedjournaal in IGLUU in de Lichttoren. © Michel Theeuwen

Opvallend aan Het Plateau is het niveauverschil. Erik Leijten (directeur BPD regio zuid): “Door de verschillende hoogtes creëren we een woonomgeving met veel groen en water, aan de noordzijde omsloten door de geluidswal. De woningen krijgen een modern, eigentijds karakter, in verschillende witte tinten. De precieze verdeling is nog niet bekend, maar het wordt een mooie mix van woningtypes. De duurzame woningen zijn bovendien allemaal gasloos, krijgen een warmtepomp én zonnepanelen.”

Volledig scherm De gemeente Eindhoven laat de geluidswal bij de Kennedylaan ter hoogte van Blixembosch verplaatsen, dichter bij de weg. Eindhoven © FotoMeulenhof

Momenteel wordt het gebied bouwrijp gemaakt. Jeroen de Bekker (algemeen directeur Hurks bouw & vastgoedontwikkeling): “Na alle voorbereidende werkzaamheden starten we medio 2021 met het bouwen van de eerste woningen. Dat doen we in drie fases. De verwachting is dat in 2023 de laatste woningen zijn opgeleverd.”