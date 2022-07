Bouw 283 huurappartementen op voormalig Campinaterrein in Eindhoven is gestart; twee woontorens gaan Flow en Fresh heten

Daarmee bouwt aannemer Huybregts Relou aan de eerste fase van de in totaal 700 huur- en koopappartementen en 18.000 vierkante meter voorzieningen die aan de Kanaaldijk-Zuid in Eindhoven moeten verrijzen. Alle partijen roemden de snelheid waarmee het grote project van koop in 2017 tot de bouw in 2022 is gekomen.