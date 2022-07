Bouw 6500 woningen rondom Fellenoord stap dichterbij: Eindhovense politiek aarzelt niet langer

In Herinnering Geert moest veel te vroeg afscheid nemen van leven rondom de Zuid-Willems­vaart; een harttrans­plan­ta­tie overleefde hij niet

Geert Verberne stond middenin het leven toen hij in 2001 ziek werd. Hij was pas 39 jaar en altijd een gezonde en sportieve vent geweest, met een uitstekende conditie. Hij was getrouwd met zijn Lieropse jeugdliefde Wilmi, was vader van twee kinderen en had een mooie carrière. In zes jaar tijd leverde hij veel in als gevolg van een hartaandoening. Hij overleefde de harttransplantatie niet, waarvoor hij drie jaar op de wachtlijst stond. Geert werd 45 jaar.

10 juli