Bouw 9 villa's in tweede fase Animali Park Eindhoven gaat dit voorjaar van start

Raúl Hoyas op zoek naar de roots van grootvader

EINDHOVEN - Raúl Hoyas (22) deed een oproep in het Eindhovens Dagblad van 4 augustus dit jaar. Hij was op zoek naar informatie over zijn opa die in 1964 vanuit Spanje naar Nederland kwam. Hij heeft veel reacties ontvangen en heeft al menig bezoek afgelegd.

26 december