Bouw Bunkertoren Eindhoven kan echt van start

Arno van den Thillart, Regiodirecteur Van Wijnen Zuid: “De skyline van Eindhoven gaat zichtbaar veranderen met de realisatie van de BunkerToren. We geven De Bunker, een begrip in Eindhoven, een tweede leven in de vorm van een 100 meter hoge woontoren. De BunkerToren staat symbool voor Eindhoven waar technologie, design en kennis een bron zijn van continue ontwikkeling.”

Maarten Boef, manager Acquisitie SPF Beheer: “De Bunker is een plek met historie in Eindhoven die iedereen wel kent. De BunkerToren wordt een nieuw icoon in de stad; een plek waar gewoond, geleefd en gewerkt gaat worden. BunkerToren ademt grootstedelijk wonen op loopafstand van de binnenstad en openbaar vervoer. Het project geeft invulling aan het hoogbouwklimaat in Eindhoven. Het hoogwaardige materiaalgebruik, het bijzondere ontwerp mét oog voor het ontwerp van Maaskant en het landschapspark is een unieke toevoeging in de Eindhovense woningmarkt.” Delva Landscape Architecture & Urbanism is verantwoordelijk voor het landschapsontwerp.