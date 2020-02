Bouw District E op Stationsplein Eindhoven flinke stap dichterbij

Bovendien keurt de gemeente Eindhoven de maatregelen goed die moeten voorkomen dat toekomstige bewoners, bezoekers en bedrijven slachtoffer zouden kunnen worden van een treinongeluk, bijvoorbeeld met giftige stoffen, explosies en brand. Ook heeft het college van B en W bepaald dat er geen uitgebreide milieueffectrapportage gemaakt hoeft te worden vanwege de stikstofuitstoot. Dat scheelt veel extra werk en tijd.

510 woningen

Het plan District E van ontwikkelaar Amvest, architectenbureau Powerhouse Company en ZUS landschapsarchitecten won in 2017 de prijsvraag voor het nieuwe ‘visitekaartje’ voor de binnenstad. Er zijn drie torens van 170, 120 en 90 meter op het Stationsplein rond het VVV-kantoor gepland. Het bestemmingsplan maakt maximaal 510 woningen in alle soorten en maten, een (4- of 5-sterren) hotel met 196 hotelkamers, 200 shortstay woonunits en maximaal 15.500 vierkante meter kantoren, werkplekken, winkels, horeca en dergelijke mogelijk. Minimaal 21 procent van de woningen moet sociale huur worden tot maximaal 730 euro. De bouw zou volgend jaar moeten beginnen en eind 2024 klaar moeten zijn.

Volledig scherm De skyline van Eindhoven met daarin getekend de 3 torens van het plan District E voor het Stationsplein. © Amvest/Powerhouse Company/ZUS

De bouw van ruim vijfhonderd woningen op korte afstand van het spoor maakt dat het risico op slachtoffers bij een ramp te groot wordt, constateert het gemeentebestuur in het bestemmingsplan. Daar moet iets aan gedaan worden, wil het bouwplan doorgang kunnen vinden. ,,Het is inderdaad een complexe locatie die veel vraagt, dat onderkennen we. Zowel gemeente als ontwikkelaar vinden de combinatie van locatie én het plan de moeite waard”, aldus wethouder Yasin Torunoglu.

Geen kinderdagverblijf

Een pakket maatregelen zoals brandwerende gevels, afsluitbare ventilatie en goede vluchtroutes, het weren van woningen binnen 30 meter van het spoor, langzaam rijdende goederentreinen en een opvanggoot voor giftige vloeistoffen, maken dat bebouwing toch verantwoord is, stelt Torunoglu. Ook mogen er geen voorzieningen voor ‘verminderd zelfredzame personen’ in de torens komen, zoals een kinderdagverblijf.

Volgens de wethouder én een woordvoerster van Amvest voldoen de woningen straks aan alle eisen wat veiligheid en geluid betreft. ,,Het is een uitdaging om aan de hogere eisen bij het spoor te voldoen, maar het is zeker mogelijk met de genoemde maatregelen", zegt zij.

Volledig scherm Impressie van District E, op het maaiveld van het Stationsplein in Eindhoven. © Amvest/Powerhouse Company/ZUS

Wat de stikstofuitstoot met effect op natuurgebieden zoals de Groote Heide en Strabrechtse Heide betreft, blijft het plan netjes binnen de lijntjes van wat is toegestaan. Een uitputtende procedure om de milieu-effecten aan te tonen, is dan ook niet nodig. ,,De nieuwe berekeningen tonen aan dat de stikstofuitstoot geen effect heeft op de Natura2000-gebieden. Dat vormt dan ook geen belemmering voor het plan", aldus de Amvest-woordvoerster. Wel zitten de woningen in de bouwplannen op het randje van het toelaatbare waar het de geluidsoverlast van het spoor aangaat. Maar ook dat is net toegestaan, aldus B en W.

Geen parkeerplaatsen voor bezoekers

Uit het plan blijkt verder dat er in de parkeergarage onder de torens straks plaats is voor slechts 120 auto's. Dat aantal is berekend op basis van de nieuwe parkeernormen van de gemeente. Uitgangspunt: zo min mogelijk parkeerplaatsen aanleggen omdat ander de plannen onbetaalbaar worden en de gebouwen te veel auto's aantrekken in de autoluwe binnenstad. De nieuwe torens zijn bedoeld voor bewoners die ‘autobezit en autogebruik niet van groot belang vinden’ maar de trein, bus of fiets pakken, aldus het bestemmingsplan. Voor bezoekers worden helemaal geen plaatsen aangelegd; zij zijn aangewezen op de andere parkeervoorzieningen in de stad. In de parkeergarage onder de drie torens komen wel 2180 plaatsen voor fietsen.

Het plein voor het station blijft in de plannen vrij. Het monumentale stationsgebouw komt niet in de verdrukking, omdat de lage voet van de torens daar qua hoogte goed bij aansluit, zo redeneert het college.