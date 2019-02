Bouw fietsflat met 5000 plekken bij station Eindhoven start in 2020

EINDHOVEN - Aan de noordkant van het station in Eindhoven start volgend jaar de bouw van een fietsflat met 5000 plekken. Donderdag vond de aftrap plaats voor het maken van een ‘duurzaam ontwerp’. In 2021 moet de stalling klaar zijn.

De ‘fietsenjungle’ rond het station is geen visitekaartje voor de stad, stelde wethouder Yasin Torunoglu met gevoel voor understatement. “Je krijgt hier niet het gevoel dat je in de slimste stad bent.” Torunoglu zei dat bij het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente, NS, ProRail en ontwerper Movares voor de bouw van de fietsflat.

Lees ook Play PREMIUM Fietsenjungle rondom Eindhovens station Lees meer

Deze voorziening -deels ondergronds en gelegen tussen busstation Neckerspoel en de Vestdijktunnel- gaat plaats bieden aan 5000 rijwielen. Samen met de aan de andere kant van het station geplande stalling -geplande oplevering in 2022- telt het station straks ruim 10.000 fietsplekken, drie keer zoveel als nu. Dat is nodig ook, zei Torunoglu, onder meer gelet op de ingrijpende bouwplannen voor District-E aan de zuidzijde van het station. “In dat gebied wonen en werken straks 15.000 mensen.”

Financiering

De realisatie van het plan, dat al in 2015 aangekondigd werd, kost 7 miljoen euro. De helft van die investering is voor het rijk. De gemeente draagt 2,5 miljoen bij, de provincie de rest. Volgens Jos Roijmans, gebiedsmanager spoorzone bij de gemeente, heeft vooral de moeizame financiering en het grote aantal samenwerkende partijen gezorgd voor vertraging. Het budget van het rijk bleek ontoereikend voor alle aanvragen die ProRail en NS indienden voor nieuwe stallingen. “Daarna was het wachten op een nieuw kabinet voor extra geld.” Sinds 2000 heeft ProRail 450.000 nieuwe stallingsplekken gebouwd, tot 2030 moeten dat er in totaal 600.000 worden.

Het centraal station in Amsterdam beschikt al langer over een fietsflat; een open constructie van drie parkeerlagen. Die wordt zeker niet één op één gekopieerd, zei architect Hans Hammink, die samen met Movares het ontwerp uitwerkt. “Maar het is wel een goede inspiratiebron.” Of het een dichte of open constructie gaat worden, weet Hammink nog niet. “De scope is nu zo ruim mogelijk.” Duidelijk is wel het uitgangspunt om zoveel mogelijk gebruikte bouwmaterialen te gaan toepassen, bij voorkeur afkomstig van Eindhovense gebouwen. “We streven naar 100 procent circulaire bouw.”

Quote De bewaakte stallingen bij het station worden de eerste 24 uur gratis Jeroen Alting von Geusau, NS