Bouw Gold Forum op Flight Forum Eindhoven begint nog dit jaar

En een of twee geïnteresseerden om het warehouse te huren heeft Dirk Rietberg van Kero ook al, vertelt hij. Of daar DHL bij zit, dat voor ASML werkt in het Silverforum, wil Rietberg bevestigen noch ontkennen. ,,Dat zou mooi zijn", klinkt het cryptisch. De bouwaanvraag is inmiddels ingediend bij de gemeente Eindhoven. Als de vergunning is verleend, kan wat Kero betreft de bouw beginnen.

Een deel van bedrijventerrein Flight Forum met links het Silverforum, in Eindhoven. De ronde vorm wordt afgemaakt met de bouw van Gold Forum, goed voor 20.000 vierkante meter distributieruimte en 1100 vierkante meter kantoren.

Het ontwerp van Pauwert Architectuur uit Eindhoven. Het halfronde gebouw heeft inderdaad een goudkleurige gevelbekleding met op de punt grote glaspartijen bij de entree waar twee bouwlagen met kantoren zitten.

Kero koopt de grond van Flight Forum Beheer (FFB), de exploitatiemaatschappij van het bedrijventerrein. Die is eigendom van de gemeente Eindhoven (meerderheidsaandeelhouder) en Schiphol Airport Vastgoed. Die twee zijn samen ook eigenaar van de luchthaven, maar dan heeft Schiphol een meerderheidsaandeel.

Een impressie van het nieuwe Holiday Inn-hotel (rechts) dat op Flight Forum bij Eindhoven Airport gebouwd gaat worden. Het krijgt 180 kamers, een bar en vergaderruimtes.

Jan Josten van Flight Forum Beheer is in ieder geval blij met de ontwikkeling. ,,De zaken op Flight Forum hebben in de crisis toch een tijdje stilgelegen. In 2016-2017 is dat weer aangetrokken." Met als een van de mooie hoogtepunten de komst van het Holliday Inn-hotel bij de centrale parkeergarage op Flight Forum. De bouw van het vier sterren-hotel door ontwikkelaar Onis Vastgoed start komende week al. En dan is natuurlijk ook de verkoop van de grond voor Gold Forum een succes.