Bouw huurwoningen op Campina-terrein in Eindhoven kan later dit jaar starten, investering BPD Woningfonds biedt zekerheid

Daarmee zet BPD Gebiedsontwikkeling volgens projectleider Mireille Knape ‘een belangrijke stap’ op weg naar de bouw. Door de aankoop van het woningbouwfonds is het zo goed als zeker dat de eerste fase gebouwd kan worden. De bouw van koopwoningen en sociale huurwoningen volgt dan in een latere fase, in de andere drie torens in het plan. ,,En we zijn heel trots dat we zo'n groot deel aan middeldure huurwoningen kunnen aanbieden in het plan", aldus Knape. De verhuur start waarschijnlijk halverwege 2022.