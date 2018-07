Bouw in Eindhoven houdt verwaterende traditie bouwvak in ere

Vaklui van diverse projecten van het Sonse bedrijf kwamen bijeen bij de vernieuwbouw van EY Accountants aan de Prof dr. Dorgelolaan in Eindhoven. De komende drie weken ligt in ieder geval een groot deel van de sector plat.

Organisator Stefan Harks vindt de traditie goed passen bij de bouw én bij Huybregt Relou. ,,In de bouw kun je niks alleen, moet je alles samen doen, ook vakantie vieren en een feestje bouwen. En dit is echt een familiebedrijf, een hechte club, daar hoort zo'n traditie ook bij", aldus de Bestenaar. Hij begon met de bbq in 1995. Veel is er niet veranderd sindsdien. Vrijdagavond eindigt de dag in de kroeg, De Zwaan in Son. Net als dat 25 jaar geleden het geval was.

EINDHOVEN - Op de bouwplaats voor EY-accountants (vernieuwen van het gebouw) viert aannemer Huybregts Relou het begin van de bouwvak met een bbq © Jean Pierre Reijnen

Algemeen directeur Hans Geertman van Huybregts Relou (onderdeel van de VB Groep) bevestigt de traditie door zelf ook een vorkje mee te komen prikken. Maar hij constateert ook dat inmiddels eenderde van de projecten doorloopt tijdens de vakantie. Dat kan aan de opdrachtgevers liggen, zoals Fontys die tijdens de vakantie onderhoud en klussen laat uitvoeren. Maar ook het bedrijf zelf kan er belang bij hebben. ,,Als we de woontoren Meerrijk in Meerhoven bouwen dan staat daar voor veel geld gehuurd materieel. Dan zou je wel gek zijn als je het werk drie weken stillegt", aldus Geertman. Maar een spreiding van vakanties over de hele zomer zou de bouwondernemer heel onhandig vinden. ,,Want dan is het maandenlang lastig om mensen en materialen te pakken te krijgen. Neem de gemeente Eindhoven. Daar nemen ze acht weken lang niks aan van de bouwsector. Dat is wel heel lang", aldus Geertman.

Maar ook veel bouwvakkers zelf willen doorwerken, zegt Harks. ,,Polen, Hongaren, Serviërs die hier werken, maar ook zzp'ers zitten niet te wachten op vakantie. Niet werken is niks verdienen." En natuurlijk heb je dan nog de oudere bouwvakker. ,,Die gaat twee keer op vakantie, in het voor- en najaar, voor de prijs van één keer in het hoogseizoen", aldus de hoofduitvoerder van Huybregts Relou.