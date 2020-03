Bouw in regio Eindhoven-Helmond houdt de adem in voor coronacrisis

,,Bij onderaannemers zien we een uittocht van buitenlandse medewerkers, maar gelukkig hebben we er zelf nog geen last van", zegt directeur Janko Akkers van Ten Brinke Zuid in Helmond over het vertrek van bijvoorbeeld Polen, Tsjechen, Hongaren, Engelsen en Portugezen. Vooral op de bouwplaatsen in de Randstad is het al een stuk rustiger, zegt De Bekker van Hurks. ,,Ze gaan terug naar huis uit angst dat ze straks niet meer erin komen als de grenzen dichtgaan.” Stam + De Koning weet voorlopig het vertrek van stucadoors en schilders met kunst en vliegwerk op te vangen. ,,En we kregen ook een afmelding van een hekkenbouwer uit het oosten. Die wilde niet in Brabant werken nu", aldus Van Tilburg.



En natuurlijk hebben ook de anti-corona-maatregelen op de bouwplaatsen gevolg voor het werk. Wie ziek is of zelfs wie een snotneus heeft, moet thuis blijven. Anderen durven niet goed te komen werken, merkt De Bekker. ,,Maar zzp’ers willen juist weer wel erg graag werken. We zijn er scherp op dat ze niet verkouden op de bouwplaats komen, want dan zijn ze een gevaar voor anderen.”